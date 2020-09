Krmencík weet nog altijd niet hoe hij deze open doelkans kon missen

Michael Krmencík leek de voorbije twee weken eindelijk gelanceerd bij Club Brugge. Na enkele moeilijke maanden scoorde de Tsjechische spits drie goals in twee matchen. De trein leek vertrokken maar zondagavond miste hij in de Brugse derby tegen Cercle na zes minuten onbegrijpelijk van dichtbij voor een leeg doel. Even later zorgde Krmencík wel voor de assist op de 1-0 van Krmencík.