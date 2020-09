Grizzlybeer doodt jager tijdens “verrassingsaanval”

In de Amerikaanse staat Alaska heeft een grizzlybeer een jager gedood tijdens een “verrassingsaanval”. Dat maakt de National Park Service bekend in een statement.

De man woont in Ohio, maar was met een vriend naar Alaska afgezakt om er tien dagen te jagen op elanden. Daar werd hij aangevallen door een beer. De aanval gebeurde in het Wrangell- St. Elias National Park and Preserve. Dat park omvat meer dan 52.000 vierkante kilometer in het zuidoosten van Alaska.

De woordvoerder van het park verduidelijkte dat de dodelijke aanval in een afgelegen plek gebeurde zo’n 80 kilometer vogelvlucht van de dichtstbijzijnde gemeenschap en zo’n 210 kilometer van het hoofdkwartier van het park.

Volgens de woordvoerder was dit de eerste fatale aanval van een beer sinds het park opgericht werd in 1980.

De vriend van de overleden man zei dat hij de beer voor het eerst zag toen hij terugliep van hun kamp. De beer liep naar hem toe waarop de man enkele schoten loste. De man zei dat de beer bewoog alsof hij geraakt was en wegliep. De man wandelde daarom terug naar de plek waar hij een eland had doodgeschoten. Daar trof hij zijn vriend dood aan.

Volgens het park ging het om een “verrassingsaanval” en had de man geen tijd om zich te verdedigen.