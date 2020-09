Hoffenheim stunt tegen Bayern München, dat indrukwekkende zegereeks beëindigd ziet

Hoffenheim heeft Bayern München zondag de eerste nederlaag van 2020 bezorgd. Underdog Hoffenheim versloeg de landskampioen met 4-1.

Voor Bayern was het van de competitiewedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach op 7 december vorig jaar geleden dat het nog eens verloor. De Duitse landskampioen had 22 wedstrijden op rij gewonnen.

De ploeg van coach Hansi Flick kwam tegen Hoffenheim op achterstand door een doelpunt van Erin Bicakcic (16e). Enkele minuten later werd het 2-0 via Munas Dabbur. Joshua Kimmich deed met de aansluitingstreffer nog voor rust iets terug, maar in de tweede helft vergrootte Hoffenheim de marge weer. Andrej Kramaric maakte de 3-1 en bezegelde de overwinning in de slotfase met de 4-1.

