Sven Jaecques, general manager van Antwerp FC: “Met de extra kwaliteit die op komst is, gaan we deze ploeg onder stoom krijgen”

Ondanks de zege tegen Kortrijk vrijdagavond blijven de vraagtekens rond Antwerp FC hardnekkig overeind. Inclusief de kritiek op coach Leko en het bestuur: het is ‘niet goed genoeg’ én het bestuur had sneller voor versterking moeten zorgen. “Toegegeven, ook wij hadden meer verwacht én we hadden misschien zelf ook iets sneller kunnen zijn. Maar de situatie is niet uitzichtloos”, pareert general manager Sven Jaecques.