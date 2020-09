Nieuwe optische illusie gaat viraal: is het een hond of een clown?

Misschien herinner je je ‘De jurk’ nog? Die verdeelde hele huishoudens in kamp blauw-zwart en kamp wit-goud. Nu doet er opnieuw een foto de ronde die ons doet twijfelen aan wat we eigenlijk zien.

Er gaat opnieuw een foto rond op sociale media die ons doet twijfelen. Wat is er precies te zien? Dit keer is het wel iets ingewikkelder. Op de foto zien sommigen een hond, maar velen zien er ook iets heel anders in: het gezicht van een enge clown.

Om het wat duidelijker te maken, hebben twitteraars de clown aangeduid op de foto.

