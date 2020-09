Fouten van fiscus kosten burger duizenden euro’s: “Maar nog niet te laat om fiscale voordelen te krijgen waar je recht op hebt”

De federale Ombudsman geeft de overheidsdienst Financiën een onvoldoende voor het voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte. De bijna vier miljoen Belgen die zo’n voorstel ontvangen, lopen te vaak fiscaal voordeel mis omdat het systeem te complex is en de belastingplichtige te weinig informatie krijgt. In sommige gevallen gaat het zelfs om duizenden euro’s. “Dat is onaanvaardbaar. Het vertrouwen van de burgers in de overheid staat hier op het spel.”