Hij mocht niet op bezoek, dus probeerde hij haar maar te bevrijden

Tongeren / Lanaken -

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft drie Limburgers aangehouden voor de kaping van een helikopter vrijdag. Drugscrimineel Mike Gielen (24) wilde met twee kompanen zijn vrouw Kristel Appelt, met wie hij getrouwd was in de gevangenis, bevrijden. Appelt zit al anderhalf jaar in de cel op verdenking van de moord op haar ex-vriend. Ze riskeert dertig jaar.