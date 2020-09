Assita Kanko versterkt N-VA in Vilvoorde

Vilvoorde - Europees Parlementslid Assita Kanko (N-VA) verhuist van Brussel naar Vilvoorde. Dat doet ze naar eigen zeggen om persoonlijke redenen. “Ik ben met mijn gezin verliefd geworden op deze stad”, zegt ze. “Tijdens de lockdown zijn we, zoals zoveel mensen, de dingen in vraag beginnen te stellen. Mijn dochter is intussen 13 jaar en we waren op zoek naar meer ruimte. Toen we in Vilvoorde kwamen, hebben we een klik gevoeld.”

Dit is dus geen puur politieke verhuis. Nochtans is deze zet vanuit politiek oogpunt niet onlogisch. N-VA heeft in Brussel meerdere kopstukken en in Vilvoorde is er op dit moment niemand met een nationale uitstraling. “Maar dat is niet de eerste bedoeling”, zegt Kanko. “Dit gaat in de eerste plaats om mijn gezin. Maar ik zal uiteraard verder met de N-VA-afdeling daar kennismaken en samen met hen bekijken hoe ik daar kan bijdragen.”

Voor haar mandaat in het Europees Parlement maakt deze verhuis geen verschil. “Ik blijf de problemen van alle Vlaamse steden behartigen”, aldus Kanko.

Eerder maakte ook al CD&V-boegbeeld Sammy Mahdi dezelfde verhuis van de hoofdstad naar Vilvoorde.