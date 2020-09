De dapperste rat ter wereld heeft een Belgisch baasje

Magawa, de rat die een gouden medaille heeft gekregen nadat hij 39 landmijnen en 28 andere springtuigen onschadelijk had gemaakt in Cambodja, heeft een Belgisch baasje. Christophe Cox is de directeur van Apopo, de ngo die reuzenhamsterratten traint als mijnenjagers. In totaal hebben de dieren al 108.000 mijnen ge­detecteerd.