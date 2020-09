Vijftien scoutsleden mogen naar huis na elf dagen groepsquarantaine in hun lokalen

Nederokkerzeel / Steenokkerzeel / Kampenhout - De vijftien scoutsleden uit Nederokkerzeel die hun quarantaineperiode samen uitzaten in de lokalen van hun jeugdbeweging en de parochiezaal, mochten na een tweede negatieve test dit weekend terug naar huis. Ze isoleerden zich samen elf dagen van de buitenwereld.

De vijftien Nederokkerzeelse scoutsleden besloten om samen in quarantaine te gaan nadat tijdens de leefweek bleek dat drie van de leidinggevenden besmet waren met het coronavirus. De drie besmette scouts en nog negen andere jongeren van de groep gingen onmiddellijk naar huis toen de resultaten van de eerste test bekend waren. De vijftien andere besloten dat ze beter in hun lokalen de quarantaineperiode konden uitzitten in plaats van thuis, omdat veel van hun ouders een risicoberoep uitoefenen of zelf risicopatiënt zijn.

De gemeente zorgde voor een douche- en toiletwagen en wifi, hun ouders zorgden dat de groep genoeg te eten kregen. Zaterdag volgde dan het verlossende nieuws dat ze alle vijftien voor de tweede keer negatief hadden getest en dus naar huis konden.“De parochiezaal en de scoutslokalen waren een mooi buitenverblijf, maar na al die tijd snakten we toch naar het comfort van thuis”, zei hoofdleider Martin Znamensky na het verlossende telefoontje. De groep heeft zich volgens hem geen seconde verveeld. “Overdag volgden we digitaal les of werd er gesolliciteerd. ’s Avonds keken we naar Netflix , ruimden we onze lokalen eens deftig op en werkten we aan ons tienjarenplan om de lokalen een grondige make-over te geven.”