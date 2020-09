AA Gent zonder Roman Yaremchuk tegen Dynamo wegens transferzorgen

AA Gent vliegt maandag richting Kiev voor de terugwedstrijd in de laatste voorronde van de Champions League. Met het oog op corona werd de delegatie klein gehouden. Vandaar dat voorzitter Ivan De Witte niet meereist. Ook Roman Yaremchuk zal niet te zien zijn tegen Dynamo. De Oekraïense spits raakte vorige week geblesseerd, al vóór de heenwedstrijd. Hij speelde niettemin met infiltraties tegen Dynamo, maar moest halfweg de eerste helft al naar de kant. Scans wezen niet meteen uit wat er schort. Vermoed wordt dat zijn last in de dij eigenlijk vanuit zijn rug komt.

Zelf is de 24-jarige spits niet gelukkig met de huidige gang van zaken. Bovendien speelt een potentiële transfer nog in zijn achterhoofd en wil hij die niet in gevaar brengen. Vandaar dat hij liever thuisblijft.

Ook Chakvetadze (knie) is nog out. Odjidja (kuit) wordt mogelijk wel gerecupereerd, Kums (kuit) is een vraagteken. Bezus is geschorst.