Stijging aantal nieuwe besmettingen coronavirus vertraagt

Tussen 18 en 24 september werden per dag gemiddeld 1.551 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Dat zijn er 17 procent meer dan de zeven dagen ervoor. Het aantal overlijdens steeg in die periode tot gemiddeld 4,4 per dag (+2 procent), zo blijkt maandag uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

De stijging van het aantal nieuwe besmettingen vertraagt al enkele dagen. Zondag meldde Sciensano een stijging van het gemiddelde aantal besmettingen met 24 procent. Zaterdag ging het nog om een stijging met 40 procent, vrijdag was er sprake van een stijging met 48 procent.

In totaal werden nu al 112.803 besmettingen met het coronavirus geregistreerd.

De incidentie per 100.000 inwoners steeg tussen 11 en 24 september tot 169,1 (+128 procent)

Tussen 18 en 24 september overleden er gemiddeld 4,4 mensen door het coronavirus. Het gaat om een stijging met 2 procent. Hoewel het om een kleine stijging gaat, zien we een versnelling van het aantal nieuwe overlijdens. Zondag was er nog een stijging met 1,4 procent, zaterdag met 0,6 procent.

In de week van 18 tot 24 september tot slot, werden gemiddeld 68 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis (+22,4 procent). Sinds het begin van de epidemie werden al 20.079 mensen opgenomen in het ziekenhuis.