“Donald Trump betaalde maar 750 dollar aan inkomstenbelasting in 2016”

Donald Trump heeft in 2016, het jaar dat hij verkozen werd als president, slechts 750 dollar aan federale inkomstenbelasting betaald, en in 2017 hetzelfde bedrag. Dat meldt de krant New York Times, die 20 jaar aan belastingaangiften van de president in handen heeft gekregen.

“Hij heeft in tien van de vijftien voorafgaande jaren geen inkomstenbelastingen betaald, grotendeels omdat hij meer verliezen dan winsten aangaf”, aldus de krant.

De New York Times kreeg de fiscale informatie te pakken van een periode van meer dan twintig jaar van Trump en de honderden bedrijven die deel uitmaken van zijn organisatie. In de documenten staat ook gedetailleerde informatie over de eerste jaren van Trumps presidentschap, van de jaren 2018 en 2019 heeft ze geen informatie meldt de krant.

Fake news

De belastingaangiften van Trump maken het onderwerp uit van een juridische strijd. Trump weigert al van voor de verkiezingen van 2016 de informatie over zijn belastingen vrij te geven omdat hij naar eigen gezeggen gecontroleerd wordt door de belastingdienst. Nochtans is het de gewoonte is in de VS dat elke presidentskandidaat zijn belastingaangiften publiek maakt.

Het gebrek aan transparantie van de president leidt tot speculaties, bijvoorbeeld over het feit dat Trump helemaal niet zo rijk is als hij zelf beweert of over belangenconflicten. Trump heeft het feit dat hij als zakenman fortuinen vergaard zou hebben gebruikt tijdens zijn verkiezingscampagne om de Amerikanen te overtuigen om voor hem te stemmen.

De Amerikaanse media hadden eerder al documenten in handen gekregen over Trumps belastingen, die achteraf door de entourage van de president verkocht bleken te zijn. Die documenten gaven een heel ander beeld van Trumps financiën, aldus de New York Times. Volgens de journalisten van de krant blijkt uit de documenten die zij hebben verkregen dat Trump steeds meer moet terugvallen op het geld dat hij verdient met bedrijven die mogelijk zorgen voor belangenconflicten met zijn job als president.

Trump reageerde tijdens een persconferentie op het bericht van de NYT, dat hij “fake news” noemde. “Ik heb belastingen betaald en dat zal je zien van zodra mijn belastingaangiften worden vrijgegeven, ze zijn nu nog onder audit”, aldus de president, die toevoegde dat de belastingdienst IRS hem “zeer slecht behandelt”.