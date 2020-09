Ook vandaag nummer 1722 actief

Storm Odette trok dit weekend over ons land Foto: dvp

De FOD Binnenlandse Zaken activeert tijdelijk het nummer 1722 omdat het KMI waarschuwt voor slecht weer. Als uw hulpverleningszone over een e-loket beschikt, zal 1722 doorverwijzen naar het e-loket van de brandweer.

Het nummer 1722 wordt preventief geactiveerd wanneer een storm of wateroverlast wordt aangekondigd. Het feit dat het nummer wordt geactiveerd, zegt niets over de ernst van de waarschuwing en de omvang van de eventuele schade.

De bedoeling van het nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn, niet te laten wachten. Het is geen noodnummer.

