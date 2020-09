Diego Costa ziet in Luis Suarez een ideale sidekick: “De ene bijt, de andere schopt”

Een assist en twee doelpunten: veel tijd had Luis Suarez niet nodig om de Atlético-fans voor zich te winnen. Ook collega-aanvaller Diego Costa ziet zijn nieuwe Uruguayaanse ploegmaat graag komen. Samen vormen ze een ideaal duo, aldus Costa: “De ene bijt, de andere schopt.”

Diego Costa, zelf goed voor een doelpunt in de 6-1 overwinning tegen Granada, ziet het al helemaal zitten met zijn kersverse ploegmaat. “Onze samenwerking is echt goed: de ene bijt en de ander schopt”, klonk het met de nodige zelfspot na de wedstrijd. Costa alludeert hiermee op de niet al te beste reputatie van de aanvallers, die weleens over het randje durven te gaan.

Voor de camera’s van de Spaanse televisie gaf Costa wel toe dat hij behoorlijk verrast werd door de komst van Suarze. “Ik weet niet waarom Barcelona hem heeft laten gaan, maar dat is natuurlijk hun beslissing. Hij heeft de mentaliteit van een strijder om prijzen te winnen. Hopelijk kunnen we dat samen aan de fans tonen.”

Foto: EPA-EFE

Forse concurrentie

Over zijn eigen rol zit Costa nog met wat vraagtekens. Tegen Granada startte hij nog in de basis op de nummer 9, maar door de komst van de ex-spits van Liverpool en FC Barcelona is hij niet meer zeker van zijn plaats. “ In de jaren dat we titels wonnen, moest ik steeds de concurrentie aangaan met topspelers als David Villa, Adrian Lopez en Raul Garcia”, aldus Costa.

“Ik heb de club duidelijk gemaakt dat ik doe wat zij willen. Als zij mij willen verkopen, dan is dat maar zo. Als er een optie was om mijn contract te beëindigen, dan had ik het gedaan. Als zij mij wilden houden, dan zou ik blijven. Ik ben duidelijk geweest. Ik blijf vechten.”

Luis Suarez kwam vorige week vrijdag over van FC Barcelona, waar hij sinds 2014 voor uitkwam. Hij tekende voor twee seizoenen in de Spaanse hoofdstad. Op speeldag 10 kan hij voor het eerst tegen de Catalanen uitkomen: dan komt zijn ex-ploeg op bezoek in het Estadio Wanda Metropolitano.