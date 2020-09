“Armoede laatste 12 jaar gestegen in 275 van de 300 Vlaamse gemeenten”

In 275 van de 300 Vlaamse gemeenten is de armoede in de voorbije twaalf jaar groter geworden. Dat blijkt uit de armoedebarometer van de koepelorganisatie Decenniumdoelen. Het beleid schiet tekort, luidt het.

De barometer bundelt 16 indicatoren, waaronder cijfers over kinderarmoede, het aantal budgetmeters, sociale woningen, kansarmoede en onderwijsarmoede. Die elementen geven aan of een gemeente erop vooruit of achteruit is gegaan in de voorbije twaalf jaar.

Vooral in de gemeenten rond Brussel en Antwerpen blijkt de armoede sterk toegenomen. Gemeenten als Vilvoorde en Denderleeuw zijn in dat geval. “Die deden het al slecht in 2008, en zijn heel negatief geëvolueerd. Er is een pak meer armoede”, zegt coördinator Michel Debruyne van Decenniumdoelen. “De steden werken als armoedepomp voor de omliggende gemeenten. Armoede deint uit.”

Sociale minima

De cijfers zijn van eind 2019. De coronacrisis heeft de nood alleen maar groter gemaakt, luidt het. “De pandemie verscherpt, verdiept en verbreedt de armoede. Vooral de armste en kwetsbaarste groepen zijn getroffen door de lockdown en de economische crisis.” Dat maakt dat geen enkele gemeente nog van armoede gespaard wordt.

Decenniumdoelen roept de politiek op om dringend in actie te schieten. “Op federaal niveau moeten de sociale minima (zoals het leefloon en de werkloosheidsuitkeringen, red) omhoog, en moeten de OCMW’s beter ondersteund worden”, zegt Debruyne. “De Vlaamse regering moet de sociale toeslagen van het groeipakket (kinderbijslag, red.) verhogen om de kinderarmoede te bestrijden, en moet massaal in sociale huisvesting investeren.”