Nederland stuurt 35 militairen naar Jordanië om Belgische F-16’s te beveiligen

Nederland stuurt zowat 35 militairen naar Jordanië om de Belgische F-16-gevechtsvliegtuigen te beveiligen die ingezet zullen worden tegen terreurgroep IS in Irak en Syrië. De uitzending duurt een jaar en de eerste Nederlandse militairen vertrekken mogelijk al in oktober. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Defensie maandagochtend.