Mechelse politie vat wegpiraat die overstekende kinderen in gevaar bracht

Mechelen -

In Mechelen heeft de lokale politie dit weekend een 38-jarige bestuurder tot staan gebracht na een achtervolging waarbij de man met zijn wagen onder meer een groep overstekende kinderen in gevaar bracht. De wegpiraat bleek niet aan zijn proefstuk toe: hij werd dit jaar al negen keer geverbaliseerd voor snelheidsovertredingen en was bij de politie ook gekend voor meldingen van gevaarlijk rijgedrag en straatracen.