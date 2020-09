Ansu Fati niet uitgeroepen tot Man van de Match bij FC Barcelona… omdat hij te jong is

Met twee doelpunten en een uitgelokte strafschop had Ansu Fati altijd tot matchwinnaar uitgeroepen moeten worden in de 4-0 zege tegen Villareal. Het 17-jarige supertalent van FC Barcelona is hier echter nog te jong voor. De trofee wordt geleverd door biermerk Budweiser en met zijn 17 jaar mag Fati wettelijk gezien nog geen alcohol drinken.