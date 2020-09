Merkel bezocht Kremlin-criticus Navalny in het ziekenhuis

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft de Russische oppositiepoliticus Alexej Navalny bezocht toen hij in een Berlijns ziekenhuis werd behandeld voor een vergiftiging. Dat meldde het blad Der Spiegel maandag. Navalny bevestigde het bezoek van Merkel.

Der Spiegel schreef dat Merkel Navalny bezocht in het Charité-ziekenhuis, waar hij gedurende 32 dagen werd behandeld. Vorige maand werd hij vanuit Rusland naar het Berlijnse ziekenhuis gebracht nadat hij ziek was geworden op een binnenlandse vlucht in Rusland.

Foto: AP

Een woordvoerder van Merkel weigerde commentaar te geven op het bericht. Maar Navalny zei op Twitter dat er niets geheims was aan het bezoek en bedankte Merkel voor haar komst.

De Duitse regering zegt dat tests in Duitsland, Frankrijk en Zweden hebben uitgewezen dat hij was vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. Duitsland en andere westerse landen hebben Moskou om opheldering gevraagd over de vergiftiging. Moskou heeft elke betrokkenheid bij het incident ontkend en zei nog geen bewijs van een misdrijf te hebben gezien.