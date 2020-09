Actrice dood aangetroffen in haar huis in Tokio

Het lichaam van Yuko Takeuchi, een Japanse actrice, werd levenloos aangetroffen in haar huis in Tokio. De veertigjarige vrouw en moeder van twee zou zichzelf van het leven beroofd hebben. De politie is een onderzoek gestart.

Het was haar echtgenoot Taiki Nakabayashi die de verschrikkelijke ontdekking deed in hun huis in Shibuya Ward, een van de wijken in de Japanse hoofdstad Tokio. Hij verwittigde meteen de hulpdiensten en Takeuchi werd overgebracht naar het ziekenhuis. Alle hulp kwam te laat en artsen konden alleen maar haar dood vaststellen.

Takeuchi was een succesvolle actrice en verscheen in tal van filmproducties en televisieseries. Zo won ze drie jaar op rij de award voor beste actrice tijdens de Japanese Academy Awards. Stardust Promotion, het agentschap dat haar vertegenwoordigde, laat in een persbericht weten diepbedroefd te zijn door het verschrikkelijke nieuws.