Vilvoorde volgt Brussels voorbeeld: horeca sluit om 23 uur en samenscholingsverbod

Vilvoorde - Omdat het gemiddeld aantal besmettingen in de Vlaamse Rand nog steeds blijft stijgen, heeft Vilvoords burgemeester Hans Bonte (SP.A), in samenspraak met de lokale crisiscel, besloten het Brusselse voorbeeld te volgen. De horeca in Vilvoorde zal voortaan om 23 uur moeten sluiten, winkels die voeding verkopen om 22 uur en er komt een samenscholingsverbod van meer dan 10 personen. De maatregelen gaan morgen/dinsdag in.

Nadat Brussel zijn maatregelen in het Hoofdstedelijk Gewest aanscherpte, worden de regels nu ook in Vilvoorde verstrengd. “Wanneer de cafés in Brussel sluiten, komen Brusselaars en mensen uit Schaarbeek gewoon naar Vilvoorde om hun avond verder te zetten. De Brusselse context speelt hier heel erg. Daarom wil ik snel schakelen en de maatregelen ook hier verscherpen”, zegt Bonte. Horeca in Vilvoorde zal voortaan moeten sluiten om 23 uur, winkels die voeding verkopen om 22 uur en er geldt een samenscholingsverbod van meer dan 10 personen. De maatregelen gaan dinsdag in.

Er kwam een oproep om eenduidigheid te vinden onder alle burgemeesters van de Vlaamse Rand, maar dat acht Bonte weinig waarschijnlijk. “De situatie is te verschillend: je kan Vilvoorde of Dilbeek niet vergelijken met pakweg Asse. Maar ik vermoed wel dat een gemeente zoals Machelen bijvoorbeeld wel zal volgen. De politiekorpschef pleit daar trouwens ook voor”, aldus Bonte.

Aan de huidige mondmaskerplicht wordt niets gewijzigd in Vilvoorde.