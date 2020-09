Bijna alle Vlaamse gemeenten verarmen: bekijk hier de welvaart van jouw gemeente

Het gaat compleet de foute kant op met de armoede in Vlaanderen. In bijna alle gemeentes is de armoede de voorbije 12 jaar toegenomen. Zelfs in gemeentes waar je het niet zou verwachten, zoals Dilbeek, Edegem en Mesen. Dat concludeert Michel Debruyne, coördinator van de Decenniumdoelstellingen. Maar er zijn ook een paar gemeentes waar de armoede afneemt, zoals het Limburgse Tessenderlo. Onderaan dit artikel kan je op de kaart klikken om te zien hoe de welvaart in jouw gemeente is.