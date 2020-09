Partijvoorzitters maken zich op voor zoveelste lange nacht: een regering in drie dagen op poten zetten, hoe doe je dat?

Hoe moeilijk ook, het plan blijft om donderdag de nieuwe federale regering voor te stellen. In de politiek lijkt dat nog een eeuwigheid, maar toch dringt de tijd: iedere partij die toetreedt tot die ploeg, wil daarvoor eerst nog goedkeuring van de leden. Alleen: hoe doe je dat in tijden van corona? Open VLD kiest voor een digitaal partijcongres, de andere Vlaamse partijen in principe voor een mengvorm.