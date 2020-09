Amper een op de drie Belgen ziet perfect

Minder dan een op de drie Belgen ziet perfect en ruim vier op de tien Belgen zien onscherp of hebben last van pijnlijke, branderige, gevoelige of rode ogen. Dat blijkt maandag uit een analyse van APOOB, de Algemene Professionele Opticiens- en Optometristenbond van België, naar aanleiding van de “Week van het Zien” van 3 tot 10 oktober.