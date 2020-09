Defour gaat conditie onderhouden bij KV Mechelen

Steven Defour gaat vanaf dinsdag zijn conditie onderhouden bij KV Mechelen. De 32-jarige middenvelder zit nog zonder club en heeft bij de club waar hij jeugdspeler was een tijdelijke oplossing gevonden om fit te blijven.

Het lijkt een wilde fantasie van een Malinwa-supporter, maar het is echt: Steven Defour verschijnt vanaf morgen (dinsdag, red.) op het oefenveld van KV Mechelen. Sinds zijn contract afliep bij Royal Antwerp FC zit Defour zonder club. In afwachting van een nieuwe deal houdt de ex-Rode Duivel zijn conditie op peil bij KV Mechelen.

Bij Mechelen plakken ze er geen termijn op. Defour mag blijven meetrainen tot hij een nieuwe club vindt. Of die nieuwe club KV Mechelen wordt, is nog maar de vraag. Wel is zeker dat er wat beweegt in Turkije, maar voor Defour moet het hele plaatje kloppen. En dat is voorlopig dus nog niet het geval.

#AnnounceDefour

Als Defour besluit om in België te blijven, ook vanwege zijn familie, dan gaat zijn voorkeur alleszins uit naar KV Mechelen. Ook al moet hij dan inleveren qua loon. Defour voetbalde als jeugdspeler jarenlang bij KV Mechelen. Hij heeft zijn liefde voor de club dan ook nooit onder stoelen of banken gestoken.

Enkele supporters van KV Mechelen dromen alvast luidop. De hashtag #AnnounceDefour is enkele maanden geleden in het leven geroepen en krijgt met dit nieuws ongetwijfeld een nieuwe boost.