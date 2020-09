Nederland wil supporters bannen bij voetbalwedstrijden

Het ziet ernaar uit dat er in Nederland geen supporters meer welkom zullen zijn bij betaalde voetbalwedstrijden. Premier Mark Rutte moet dit advies wel nog bekrachtigen.

Premier Rutte maakt tijdens een persconferentie om 19u duidelijk of hij dit advies van het Outbreak Management Team overneemt. In de regel gebeurt dit ook. Wat de complicaties zijn voor amateurvoetbalwedstrijden of andere sporten, is niet duidelijk.

Tot nu toe werd een deel van de supporters toegelaten in de voetbalstadions, wat afgelopen zondag nog voor ophef zorgde. De fans van Feyenoord en FC Twente overtreedden de coronaregels en lapten de voorschriften aan hun laars.