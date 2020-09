Interview met verdachte helikopterkaping te zien in ‘Gert late night’: “Er is ons echt nog niet veel gegund”

Maandagavond toont Gert late night fragmenten uit een interview met Mike Gielen, de 24-jarige hoofdverdachte van de helikopterkaping op de luchthaven van Deurne afgelopen vrijdag. “Het is al vijf maanden geleden dat ik mijn vrouw nog eens heb geknuffeld. Het is vijf maanden geleden dat ik mijn vrouw nog een kus heb gegeven”, vertelt Gielen tijdens het emotionele interview.

De getuigenis dateert van eind juni en werd opgenomen voor Thuis achter tralies, een programma over familieleden die een straf uitzitten in de gevangenis. In het interview spreekt Mike Gielen over zijn huwelijk met Kristel Appelt met wie hij in de gevangenis getrouwd is. Appelt zit al anderhalf jaar in de cel op verdenking van de moord op haar ex-vriend. Door de coronapandemie kon het koppel elkaar maandenlang niet zien.

Afgelopen vrijdag probeerde Gielen zijn vrouw te bevrijden uit de gevangenis in Berkendaal door een helikopter te kapen op de luchthaven van Deurne. Wegens wangedrag mocht Gielen namelijk zijn vrouw een hele tijd niet bezoeken. En door de coronapandemie werd bezoek een hele tijd verboden.

