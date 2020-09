Geliefde gorilla valt verzorgster aan in ziekenhuis

De populaire gorilla Malabo van de dierentuin van Madrid heeft zondagmorgen zijn 46-jarige verzorgster ernstig verwond. De ongelukkige werkneemster werd na de aanval opgenomen in het ziekenhuis met hoofdwonden en diverse botbreuken in haar borst en armen.

De vrouw werd bij het betreden van het gorillaverblijf volkomen verrast door de 200 kilo wegende gorilla, die in die ruimte niet had mogen zijn. Het 29-jarige mannetje moet zich langs – of door – drie dichte deuren hebben gewerkt, zo meldt de Spaanse media. Het slachtoffer zorgde al jaren voor Malabo, al sinds zijn kinderjaren.

“Hij schudde haar door elkaar”, aldus María José Luis, woordvoerster van de zoo. “Maar hij gebruikte niet de volle kracht die je van een dier van tweehonderd kilo zou verwachten. Alle veiligheidsprotocollen gingen af en de politie en een team van de zoo werden verwittigd.”

Brandblussers

Malabo werd waarschijnlijk door zijn verzorgster verrast toen hij wilde gaan eten, aldus de woordvoerster. De zoo spreekt van een “menselijke fout”. Een van de stelregels is dat Malabo niet graag verrast wordt voordat hij gaat eten.

Collega’s wisten de gorilla te verdrijven met behulp van brandblussers. Nadat de verzorgster werd gered, werd het beest uiteindelijk uitgeschakeld met een verdovingspijltje en weggebracht. Het gorillaverblijf beelf de hele dag gesloten voor de bezoekers.

Papfles

De verzorgers van de Malabo zijn verrast door de aanval. Het dier werd in de zoo grootgebracht met de papfles en is “zeer geliefd” bij het personeel en de bezoekers. “Hij heeft een vredevol karakter, is de beschermer van zijn groep en is gehecht aan zijn verzorgers”, klinkt het in de Spaanse kranten. “Maar de reacties van deze wilde dieren blijven onvoorspelbaar.”

De toestand van de vrouw wordt omschreven als ernstig, maar konden volgens de zoo nog erger zijn. “De eerste klap van een gorilla kan al dodelijk zijn. In deze situatie was dit niet het geval.” De politie van Madrid onderzoekt de zaak.