Europese Commissie beslist eind 2021 over verder gebruik muntstukken 1 en 2 eurocent

De Europese Commissie is maandag een impactbeoordeling gestart van het gebruik van de kleine muntstukjes van 1 en 2 eurocent. Aan de studie is een openbare raadpleging verbonden, die consumenten en andere belanghebbenden de kans geeft aan te geven of en hoe zij de munten gebruiken. Op basis van de ingewonnen informatie zal de Commissie eind 2021 beslissen of ze een wetsvoorstel neerlegt om de munten uit omloop te halen.

Het initiatief van de Commissie komt niet als een verrassing. In haar werkprogramma voor 2020 stond al ingeschreven dat ze zich over de toekomst van de muntstukken van 1 en 2 cent zou buigen. De openbare raadpleging loopt 15 weken.

Eind volgend jaar zal de Commissie beslissen of ze de kleinste muntstukken wil afschaffen, maar ook of ze contante betalingen in heel de Europese Unie op dezelfde manier wil laten afronden. Nu is dat een nationale bevoegdheid. In België worden cashbetalingen sinds 1 december 2019 afgerond op 5 cent, terwijl de munten van 1 en 2 cent wel nog geldig blijven als betaalmiddel. De afronding heeft tot doel het aantal muntstukken van 1 en 2 cent dat in omloop is te verminderen.