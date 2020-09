SJOTCAST XL. Een marathonaflevering met Franky Van der Elst. En win een gesigneerd shirt van Anderlecht!

De competitie is stevig op gang en dus komt ook Sjotcast onder stoom. In deze Podcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe en eindredacteur Lars Godeau u mee doorheen de wondere wereld van het voetbal: op, maar vooral ook naast het veld. In deze achtste aflevering van seizoen 3 kent Guillaume een openbaring na het optreden van Miguel Van Damme, zocht Lars de schaduw van de Bosuil op en schudt gast en Club Brugge-icoon Franky Van der Elst het ene goede verhaal na het andere uit zijn mouw.

Sjotcast: elke maandag om 16u

In Sjotcast verhalen Guillaume Maebe, Gert Gysen en Lars Godeau over het leven van de jonge journalist in de grote voetbalwereld. Af en toe met een gast, af en toe met hun drietjes. Ook in het derde seizoen komt er elke maandag een aflevering online, telkens om 16u.

Win een gesigneerd shirt van Anderlecht!

Sjotcast gaat ook de tour van de prijzen op. In onze voetbalpodcast kunt u nu ook met de regelmaat van de klok een prijs winnen. Starten doen we met een gesigneerd shirt van Anderlecht. Beantwoord onderstaande wedstrijd- en schiftingsvraag en maak kans!