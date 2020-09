Nog dit jaar uitspraak verwacht in rechtszaak tegen vingerafdrukken op eID

Wellicht spreekt het Grondwettelijk Hof zich nog dit jaar uit over de grondwettelijkheid van vingerafdrukregistratie op de elektrische identiteitskaart (eID). Dat zegt privacy-activist Matthias Dobbelaere-Welvaert, die geld inzamelde om de zaak op te starten.

Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) besliste om digitale vingerafdrukken toe te voegen aan de elektronische identiteitskaart. De uitreiking van de vernieuwde kaarten is begin dit jaar begonnen. Nochtans had de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een negatief advies gegeven, en noemden onderzoekers van de KU Leuven de maatregel disproportioneel.

Niet proportioneel tegenover voordelen

Privacyjurist Matthias Dobbelaere-Welvaert startte met zijn organisatie Ministry of Privacy de campagne “stopvingerafdruk.be”. Zo haalde hij meer dan 25.000 euro op van ruim duizend donateurs. Zij willen de maatregel nietig laten verklaren door het Grondwettelijk Hof.

De zaak werd in maart ingediend, maar is nu pas “in gereedbrenging” gebracht. “We zijn vooral blij dat er dit jaar nog een uitspraak lijkt te komen”, zegt Dobbelaere-Welvaert. “Met de gevoelige uitbreiding van testgemeenten doet de overheid ondertussen haar zin, onder leiding van het kabinet De Crem. Gelijk halen of niet: het is cruciaal dat het Grondwettelijk Hof zich eerst kan buigen over deze maatregel, vooraleer alle Belgen verplicht worden om hun vingerafdrukken af te staan.”

Volgens de activist is de maatregel niet proportioneel ten opzichte van de eventuele voordelen. “We kregen ook nooit cijfers te zien die de maatregel zouden moeten ondersteunen. We hopen dat het Grondwettelijk Hof onze visie volgt, en gaan dat ook zo verdedigen in de komende pleidooien.”