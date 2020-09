Kunnen de Foxes opnieuw verrassen? Leicester City 2.0: beter, Belgischer en balvaster dan ooit

De 2-5 van Leicester tegen Manchester City heeft indruk gemaakt. Met negen op negen mogen Youri Tielemans, Dennis Praet en Timothy Castagne zich na drie speeldagen zelfs leider in de Premier League noemen. De laatste keer dat The Foxes met zo’n rapport aan het seizoen begonnen, leidde dat tot… de titel.

In het seizoen 2015-2016 begon Leicester City, dat een jaar eerder veertiende was geworden in de Premier Leauge, met zeven op negen aan de competitie. Uiteindelijk bleek die onverhoopte seizoenstart de ...