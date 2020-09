Trouw aan eigen DNA en aan vier tv-pilaren: waarom ‘The masked singer’ het grootste VTM-succes in vijf jaar is

The masked singer is dé tv-hit van het najaar. Afgelopen vrijdag keken 1,5 miljoen Vlamingen naar de zang- en dansprestaties van gekostumeerd en gemaskerde BV’s. Het was VTM’s beste kijkcijferavond van de voorbije vijf jaar. Maar waarom slaat dit programma zo aan? Kenners en kandidaten geven de antwoorden.