Afrikaanse varkenspest doet prijzen kelderen

Het opduiken van de Afrikaanse varkenspest in Duitsland bezorgt de Belgische varkenshouders nachtmerries. De prijzen zijn immers in korte tijd gekelderd. Er wordt gevreesd voor verliezen.

Begin september dook de Afrikaanse varkenspest - een virus dat dodelijk is voor dieren, maar onschuldig voor de mens - voor het eerst op in Duitsland. Als gevolg mogen de Duitsers - de grootste producenten van varkensvlees in Europa - niet meer uitvoeren naar onder meer China, Japan en Zuid-Korea.

Het opduiken van het virus in Duitsland werkt door tot in ons land. Duitsland is voor België een belangrijke afzetmarkt: meer dan een derde van het Belgisch varkensvlees gaat richting de Duitse markt. Nu de Duitse bedrijven niet meer mogen uitvoeren, wordt de Europese markt echter overspoeld met varkensvlees.

1,17 euro per kg

Dat grote aanbod heeft op korte termijn gezorgd voor een “keldering” van de Belgische varkensprijs, aldus Vanessa Saenen, woordvoerster van de Boerenbond. Momenteel zit de prijs op 1,17 euro per kilogram geslacht gewicht. “Een erg slechte prijs”, klinkt het bij de landbouworganisatie. De prijs voor varkensvlees was begin dit jaar nochtans heel behoorlijk, dankzij de grote vraag vanuit China. De coronacrisis zorgde echter voor dalende prijzen. Het opduiken van de Afrikaanse varkenspest in Duitsland zorgt nu voor een nieuwe klap voor de Belgische varkenshouders.