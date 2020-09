Beschuldigde “datingmoord” geeft familie van vermoorde Liselotte (32) geen antwoorden: “Ik heb enkel maar een kopstoot gegeven”

“Ik heb Liselotte één bewuste kopstoot gegeven. Maar die riem rond haar nek heb ik nooit aangeraakt.” Op het assisenproces rond trucker Kim De Brabanter (40) kreeg de familie van de vermoorde Liselotte De Coninck (32) geen antwoorden van de beschuldigde. Ja, hij had spijt van die kopstoot, zei hij. Maar een verklaring voor de stompe letsels bij zijn slachtoffer, haar ribfracturen en de wurgsporen? Neen, dat had hij niet. Geheugenverlies. Tot grote ergernis van de voorzitter.

Het is geen fraai dossier tegen Kim De Brabanter (40), een trucker uit Ternat. Zijn eerste date met Liselotte De Coninck (32) in november 2017 is dodelijk afgelopen. Ze werd op de grond in zijn woonkamer ...