Curve lijkt plateau te bereiken, maar voor gejuich is het te vroeg: “In Antwerpen en Brussel hinken labo’s achterop”

De stijging van het aantal nieuwe besmettingen vertraagt al enkele dagen op rij. Ook de curve, die al even aan het pieken was, ziet er weer wat vlakker uit. Waarom doen we het plots veel beter dan buurlanden Nederland en Frankrijk? En hoe zijn we er op korte tijd opnieuw in geslaagd een klein plateau te creëren? Biostatisticus Geert Molenberghs (KULeuven) en viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) geven tekst en uitleg.