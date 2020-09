Weer verhindert lancering Falcon-draagraket

Op Cape Canaveral in Florida (VS) is maandag zowat dertig seconden voor de start de lancering van een Falcon-9 draagraket afgebroken, zo was rechtstreeks op het internet te volgen.

Reeds meermaals uitgesteld vanwege een ongunstige weersituatie, had de Falcon van raketbouwer SpaceX van op het beroemde lanceerplatform 39A om 16.22 uur Belgische tijd moeten vertrekken. Maar slecht weer gooide ook dit keer roet in het eten.

De lading bestaat uit zestig nieuwe satellieten voor het breedbandinternetnetwerk dat SpaceX aan het uitbouwen is. Vervaardigd in een fabriek van SpaceX in Redmond weegt elk exemplaar ongeveer 260 kilo. Het pakket is meteen het zwaarste gewicht dat het bedrijf ooit heeft gelanceerd.

Een nieuwe lanceerdatum is er nog niet. Twee andere, ten behoeve van de nationale veiligheid, krijgen wellicht prioriteit: een lancering van een Delta 4-Heavy met een kunstmaan voor de inlichtingendienst NRO dinsdag om 06.02 uur Belgische tijd en een Falcon-9 woensdag om 03.55 uur met een gps-sateliet (die in wezen militair van aard is).