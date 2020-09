Lerry (44) heeft alle gorilla’s van de Zoo op zijn lichaam laten tatoeëren

Van een superfan gesproken. Nederlander Lerry De Brouwer (44) komt elke maandag naar de gorilla’s in de Antwerpse Zoo kijken. Maar dat kan hij ook in de spiegel doen, want hij heeft ze alle zes op zijn lichaam laten tatoeëren.

“Matadi, Amahoro, Mambele, Mayani, Thandie en Vizazi”, overloopt Lerry aan het verblijf van de grote mensapen, waar hij van ’s ochtends tot ’s avonds staat. Dat zijn de zes gorilla’s van de Zoo. En op zijn lichaam staan nog twee andere gorilla’s: Jojo en Harambe, de gorilla die werd doodgeschoten nadat er een kind bij was geraakt. En twee chimpansees. Hij heeft de meeste van de tattoos op zijn armen gezet en is nu aan zijn bovenbeen begonnen, een lichaam vol apen dus.

Lerry heeft de tattoos er laten zetten om oudere exemplaren uit zijn jeugd weg te werken. Dat het donkere beesten zijn, komt daarvoor goed van pas. Maar hij is ook gewoon helemaal weg van de beesten.

Elke maandag is hij van ’s ochtends tot de late namiddag in de Zoo te vinden om hen te bestuderen, ook al zijn ze voornamelijk aan het slapen of eten. Ook op zijn T-shirt, mondmasker en jas staat een gorilla. “Ze zijn zo mooi. En ze hebben een soortgelijk karakter als dat van ons.”

