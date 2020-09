Covid-testen die na enkele minuten resultaten opleveren binnenkort wereldwijd uitgerold

Tests voor Covid-19 die resultaten ter plaatse in 15 tot 30 minuten laten zien, staan ??op het punt om over de hele wereld te worden uitgerold, dat schrijft de Britse krant The Guardian maandag.

De tests die eruitzien als een zwangerschapstest, met twee blauwe lijnen die aangeven dat de test positief is, zullen door twee bedrijven geleverd worden. Het Zuid-Koreaanse bedrijf Sd Bio Sensor heeft een spoedvergunning gekregen van de WHO. Het Amerikaanse bedrijf Abbott zou naar verwachting binnenkort over een vergunning beschikken. Er zouden 120 miljoen van die snelle antigeentest kunnen geleverd worden aan lage- en middeninkomenslanden. Ook rijke landen, die aangesloten zijn bij het Acces to Covid tools-initiatief, kunnen de test bestellen. Het initiatief werd in maart gelanceerd door de WHO, de Europese Commissie , de Gates Foundation en de Franse regering.

Net zoals voor de PCR-test is er nog steeds een zorgverlener nodig om de test af te nemen, je kan het dus niet thuis zelf afnemen. En hoewel de tests niet alle gevallen oppikken, kunnen ze ervoor zorgen dat veel besmettelijke mensen worden geïdentificeerd voordat ze symptomen hebben en in quarantaine gaan.