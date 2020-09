Belgisch-Amerikaans akkoord over ‘preclearance’ op luchthaven van Zaventem

België en de Verenigde Staten hebben maandag een preclearance-overeenkomst ondertekend, waardoor passagiers die naar de Verenigde Staten reizen, reeds op de luchthaven van Zaventem de Amerikaanse migratie- en douanecontrole doorlopen. Dat moet tijdwinst opleveren bij hun aankomst. Dat melden minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin en VS-ambassadeur Ronald Gidwitz maandag.

Door het akkoord, waarover al vijf jaar werd onderhandeld, zullen ambtenaren van de Amerikaanse douane en grensbescherming in Brussel dezelfde immigratie-, douane- en landbouwinspecties uitvoeren als degene die momenteel worden toegepast na internationale vluchten bij aankomst in de Verenigde Staten. Dankzij preclearance kunnen reizigers die via Brussel naar de Verenigde Staten vliegen, deze inspecties bij aankomst vermijden en rechtstreeks naar hun aansluitende vlucht of bestemming gaan.

Deze overeenkomst “zal de reeds aanzienlijke handel en investeringen tussen de twee landen helpen bevorderen en zal de positie van de luchthaven van Brussel als trans-Atlantische hub versterken”, luidt het in een gezamenlijke mededeling. Ze treedt echter nog niet meteen in werking. Eerst moet het akkoord nog worden bekrachtigd door het parlement en moet er nog een technische overeenkomst worden gesloten tussen de luchthaven en de Amerikaanse douane en grensbescherming.