Wie is Didier Frenay, de tweede opgepakte spelersmakelaar van Kevin De Bruyne?

Hij mag dan minder bekend zijn dan Mogi Bayat of Patrick De Koster, met Didier Frenay is een van Belgiës belangrijkste spelersmakelaars opgepakt door het gerecht. Ooit was hij een onopvallende speler bij Seraing en Cercle Brugge, met zijn invloedrijke bureau “Star Factory” werd hij de drijvende kracht achter de internationale carrière van Ivan Perisic (Inter), Kurt Zouma (Chelsea) en een reeks Belgische toppers. Hij was het brein achter de transfer van Kevin De Bruyne naar Wolfsburg. Vermoedelijk heeft die deal hem in het vizier van het gerecht gebracht.