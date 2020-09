Duitse Supercup Bayern München-Dortmund achter gesloten deuren

De Duitse Supercup van woensdagavond tussen landskampioen en Bekerwinnaar Bayern München en Borussia Dortmund moet in München achter gesloten deuren plaatsvinden, zo maakte de stad München maandag bekend.

Een opvallende beslissing, want in de Bundesliga worden er wel toeschouwers toegelaten tijdens de wedstrijden. Ook in Duitsland heeft men echter af te rekenen met een stijgend aantal besmettingen. Als de incidentie hoger ligt dan 35, zijn toeschouwers niet toegestaan. Als er minder dan 35 besmettingen per 100.000 inwoners geregistreerd worden, mag twintig procent van de stadioncapaciteit gebruikt worden.