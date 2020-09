Stad Brussel verbiedt prostitutie op straat en in rendez-voushotels

Om de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken heeft de stad Brussel maandag met onmiddellijke ingang beslist om prostitutie, op straat en in gebouwen, te verbieden. Dat bevestigt het kabinet van Brussels burgemeester Philippe Close (PS). De lokale Brusselse politie zal toezien dat het verbod wordt nageleefd.

Dit weekend werd door de Brusselse regering al beslist om het sluitingsuur voor cafés en bars te vervroegen naar 23 uur, maar de gemeenten kunnen zelf nog verregaandere maatregelen nemen. In dat opzicht, en bovenal omdat prostitutie een beroep is waarbij er nauwe contacten zijn tussen personen met uitwisseling van lichaamsvloeistoffen, beslist de stad Brussel nu om straatprostitutie en prostitutie in gebouwen te verbieden

Onbepaalde tijd

Het gaat om een verbod op prostitutie op het volledige grondgebied van de stad Brussel dat onmiddellijk ingaat en voor onbepaalde tijd. Het gaat om de straatprostitutie die verboden wordt en de rendez-voushotels in de Alhambrawijk moeten ook de deuren sluiten, vertelt Maïté Van Rampelbergh, woordvoerster van burgemeester Close.

Het toezicht op het prostitutieverbod wordt toegevoegd aan het takenpakket van de Brusselse lokale politie. De beslissing gaat onmiddellijk in, maar het wordt maandag wel eerst gecommuniceerd aan de mensen vooraleer er meteen boetes uitgeschreven worden.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt het aantal nieuwe besmettingen in absolute termen momenteel op 323 nieuwe gevallen per dag, daarmee is het koploper voor de provincies Antwerpen (277) en Luik (204).