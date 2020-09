Washington Post steunt Biden: “Trump is de slechtste president van de moderne tijd”

De prestigieuze Amerikaanse krant The Washington Post heeft maandag zijn steun toegezegd aan de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Die neemt het op 3 november op tegen de Republikein Donald Trump. De krant noemt hem “de slechtste president van de moderne tijd”.

In een hoofdartikel schat de krant dat de voormalige vicepresident van de VS met zijn 77 jaar “door zijn temperament en ervaring uitzonderlijk goed gekwalificeerd is om de kolossale uitdagingen aan te gaan” van de komende vier jaar.

In 2016 gaf de Washington Post zijn steun aan de Democratische kandidaat Hillary Clinton tegen Donald Trump. Vier jaar later zoekt de Republikeinse miljardair een nieuw mandaat op het kruispunt van verschillende historische crises: de COVID-19-pandemie, die meer dan 200.000 mensen in de Verenigde Staten heeft gedood en de economie hard heeft getroffen, evenals een beweging van woede tegen racisme en politiegeweld.

Op wereldschaal zijn “autoritaire regimes” in volle opkomst in een context van een “achteruitgang van de democratie”, en een “planeet in gevaar door klimaatverandering”, beklemtoont de krant. Al deze crisissen zijn “gecreëerd, verergerd of verwaarloosd” door Donald Trump. “Om de slechtste president van de moderne tijd te ontslaan, zouden veel kiezers bereid kunnen zijn om op om het even wie te stemmen”, geeft de Washington Post toe, aangezien de stemming vooral lijkt op een referendum over Donald Trump.

Maar “gelukkig” hoeven kiezers op 3 november niet “hun criteria te verlagen”, aldus de redactie, die de “bron van ervaring” van de voormalige rechterhand van Barack Obama onderstreept. De krant herinnert zich hun aankomst in het Witte Huis in 2009 middenin de economische en financiële crisis en de rol van voormalig senator Biden in onderhandelingen met Republikeinen en Democraten in het Congres om een reddingsplan voor de economie te krijgen.

Steun van Bezos, The Rock en Chicago Tribune

Voor de “WaPo”, eigendom van multi-miljardair Jeff Bezos, bête noire van Donald Trump, zou Joe Biden ook in staat zijn om “de Verenigde Staten beter te positioneren als een kapitalistische concurrent van China”, terwijl hij de internationale allianties zou kunnen vernieuwen die nu “mismeesterd” zijn door de Republikein aan de macht.

Meerdere grote kranten (Chicago Tribune, Los Angeles Times ...) hebben Joe Biden al hun steun toegezegd, maar The New York Times heeft nog geen commentaar gegeven. Joe Biden heeft ook de steun gekregen van gematigde Republikeinse figuren en van beroemdheden.

Hollywood-acteur Dwayne “The Rock” Johnson beschreef zichzelf als een “onafhankelijke en centristische” kiezer en kondigde zondag voor het eerst zijn publieke steun aan voor de Democraten.