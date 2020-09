Wat met de tientallen auto’s die ‘gezandstraald’ werden door storm Odette? “Herstellingen kunnen paar duizend euro kosten”

Storm Odette heeft lelijk huis gehouden aan de kust. Dat bleek ook zondagavond en maandagochtend toen mensen naar huis of naar hun werk wilden vertrekken maar hun auto niet gestart kregen of na enkele kilometers al stil vielen. “Zand in de motor of in de elektronica is nefast voor elk voertuig. Herstellingen kunnen een paar duizend euro’s kosten”, zeggen autotechniekers.