Aldi wil honderd nieuwe winkels openen in Verenigd Koninkrijk

Discountketen Aldi wil tot eind volgend jaar zo’n honderd nieuwe winkels openen in het Verenigd Koninkrijk. Met de expansie worden ook een 4.000-tal nieuwe banen gecreëerd, zo kondigt het Duitse bedrijf maandag aan.

Het Verenigd Koninkrijk is voor Aldi al jaren een belangrijke groeimarkt. Tijdens de coronapandemie profiteerde de keten van de sluiting van pubs en restaurants. Het voorbije jaar steeg zijn omzet ook sneller (+8,4 procent) dan het gemiddelde in de sector. Aldi is nu goed voor een vijfde plaats in het Britse supermarktlandschap, met een marktaandeel van zo’n 8 procent. Maar dat is wel nog ver onder het aandeel van marktleider Tesco (26,8 procent), die erg sterk staat op de markt van thuisleveringen.

1,3 miljard pond investeren

De discountketen kondigde maandag aan dat het tot eind volgend jaar 1,3 miljard pond wil investeren in de Britse markt, meer bepaald in de modernisering en uitbreiding van zijn winkelbestand en zijn distributiecentra. Het personeelsbestand zou groeien tot zo’n 40.000 werknemers. En daar houdt het niet mee op: tegen 2025 mikt de groep op 1.200 winkels (tegen 840 in 2019), met de focus op kleinere panden.

“De economische toestand blijft onzeker in het UK en gezinnen moeten besparen op hun boodschappen. We willen de goedkoopste blijven”, verklaarde de lokale CEO Giles Hurley.