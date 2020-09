Hongkong verbiedt manifestaties op 1 oktober

De autoriteiten van Hongkong hebben maandag een democratie-activistengroep verboden om een demonstratie te houden op 1 oktober, de verjaardag van de oprichting van de Volksrepubliek China. In China is de dag een officiële feestdag en gemarkeerd met zorgvuldig georchestreerde vieringen, maar in Hongkong is het een dag van bezorgdheid geworden voor degenen die zich zorgen maken over de toegenomen controle van Peking over dit gebied.

“De politie verzette zich tegen de demonstratie onder het voorwendsel van volksgezondheid, veiligheid, bescherming van de rechten en vrijheid van mensen”, zei hoofdinspecteur Cheung Chi-wai maandag tegen verslaggevers. Het verzoek om toestemming om te demonstreren kwam van het Civil Human Rights Front (CHRF), de coalitie die vorig jaar de belangrijkste pro-democratische protesten organiseerde, om de vrijlating van een groep van twaalf inwoners van Hongkong te eisen. De groep probeerde per boot te ontsnappen naar Taiwan, maar werd onderschept door de Chinese kustwacht en wordt vastgehouden in China.

3.000 politieagenten

De politie van Hongkong zal zich op 1 oktober klaarhouden. Bij een demonstratie zullen minstens 3.000 politieagenten beschikbaar zijn, zei een politiebron die om anonimiteit vroeg aan AFP. Sinds het begin van het jaar is het bijna onmogelijk om protesten te organiseren in Hong Kong. De politie heeft alle verzoeken om toestemming afgewezen onder verwijzing naar het verbod op elke bijeenkomst van meer dan vier mensen in de strijd tegen het coronavirus.

Sinds juni stelt de nieuwe veiligheidswet die in Hong Kong is aangenomen de autoriteiten in staat om meningsuiting strafbaar te stellen. Tijdens de zeldzame demonstraties die het daglicht hebben gezien, kwamen de oproerpolitie en de politie in burgerkleding snel tussenbeide: op één dag begin september werden bijna 300 mensen gearresteerd. In de afgelopen 16 maanden zijn meer dan 10.000 mensen gearresteerd. Veel leiders van de democratische oppositie worden vervolgd.