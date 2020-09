Strengere en landelijke maatregelen in Nederland

Vanaf dinsdagavond 18.00 uur gaan in Nederland strengere en landelijke maatregelen in om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zo hebben premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge maandag op een persconferentie bekendgemaakt.

“Vanaf morgen 18.00 uur ‘s avonds gelden landelijk strengere maatregelen waarvan we voor het weekend dachten dat ze alleen in de steden nodig zouden zijn. Dat is een kwestie van voortschrijdend inzicht geweest”, begon premier Rutte de persconferentie. Het aantal besmettingen loopt volgens Rutte zo snel op dat de autoriteiten dreigen achter het virus aan te gaan lopen.

“We schalen op naar landelijke maatregelen om het virus voor te blijven, de pas af te snijden”, aldus De Jonge. Publieke bij sportevenementen wordt in heel Nederland verboden. Restaurants en cafés moeten om 22 uur de deuren sluiten en om 21 uur is er sprake van een inloopstop. Voor bezoeken musea, bibliotheken en dierentuinen moet er voortaan gereserveerd worden, er zal gewerkt worden met een systeem van tijdvakken. Er geldt ook een maximum aantal bezoekers.

Verplaatsingen vermijden

Ook thuiswerken wordt nu opnieuw de norm in Nederland. Wie niet anders kan mag wel naar het werk. Maar als er een besmetting is op kantoor, dan kan de werkplek voor 14 dagen sluiten. Nederlanders mogen buiten hun eigen huis maximaal met vier personen afspreken buiten hun eigen gezin. Er wordt ook gevraagd om reizen en verplaatsingen te vermijden. Premier Rutte vraagt ook om enkel naar de winkel te gaan voor het noodzakelijke en familie-uitstapjes naar de supermarkt te vermijden. “Ga niet met het hele gezin naar de Albert Heijn”, zei Rutte tijdens de persconferentie.

De maatregelen zullen op dinsdag 20 oktober geëvalueerd worden.