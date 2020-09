Amerikaan aan het hoofd van Amerikaanse dochter bpost

Bpost heeft al een opvolger gevonden voor Henri de Romrée, de topman van de Amerikaanse divisie van de postgroep. De Amerikaan Ilias Simpson wordt de nieuwe CEO van dochter Radial US.

Bpost bevestigde vorige week het vertrek om familiale redenen van Henri de Romrée als CEO van de Amerikaanse dochteronderneming Radial. Zijn mandaat loopt af op 1 december. Bpost heeft zijn opvolger in eigen rangen gevonden. De Romrée zal worden opgevolgd door de 38-jarige Amerikaan Ilias Simpson, die bij Radial vice-president fulfillment services is. Simpson wordt ook lid van het directiecomité van de bpost-groep en zal aan het hoofd van de Noord-Amerikaanse activiteiten staan.

Radial was enkele jaren geleden nog het zorgenkind van bpost, maar is er intussen in geslaagd om winstgevende groei op te tekenen. De nieuwe CEO van Radial werkte eerder onder meer voor Halliburton, heeft een MBA-diploma aan de universiteit van Dayton en een BA-diploma in sociologie aan de universiteit van Noord-Texas. Hij is lid van de National Black MBA Association en is een gedecoreerde veteraan van de Amerikaanse luchtmacht.